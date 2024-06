Résultat des législatives à Nangy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Un 34,81% dans la moyenne nationale pour Bardella à Nangy le 9 juin dernier Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc plus que jamais comme logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. 34,81% des voix se sont en effet tournées vers l'extrême droite de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Nangy, devant Valérie Hayer à 16,3% et Manon Aubry à 8,89%. Le mouvement eurosceptique a terminé en tête avec 188 votants de Nangy.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Nangy au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Nangy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,96%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 27,4% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,95% et 8,17% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 44,15% contre 55,85%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Nangy ? Le score obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement localement pour ces élections des députés 2024. Au premier tour des législatives 2022, Nangy, couverte par la 3ème circonscription de la Haute-Savoie, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 25,66%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 15,79%. Bis repetita au second tour, le parti voyant cette fois le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

11:02 - Nangy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Nangy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,81% de plus de 75 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 471 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,98% et d'une population immigrée de 12,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,85%), témoigne d'une population instruite à Nangy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Participation à Nangy : quelles perspectives pour les législatives ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 679 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des européennes de début juin, 50,31% des inscrits sur les listes électorales de Nangy avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,9% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,26% au premier tour. Au second tour, 60,07% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Nangy pour les législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.