Résultat des législatives à Monnetier-Mornex : l'élection 2024 en direct

12:07 - C'est le moment de faire un choix à Monnetier-Mornex pour les élections législatives

À Monnetier-Mornex (74560), le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment susceptibles de ramener les électeurs de Monnetier-Mornex dans les isoloirs. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 22,21% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,53% au premier tour et seulement 54,25% au second tour. Quel député remplacera Christelle Petex-Levet dans la 3ème circonscription de la Haute-Savoie ?